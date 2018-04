Jooga paremaks mõistmiseks saab näiteks Isvara Joogakoolis omandada algupärast joogaharidust. “Koolis saab inimene selgeks, mis jooga on, kuidas seda teha, kuidas see toimib — jooga ei ole ainult mati peal harjutuste tegemine,” selgitab ta. “Jooga läheb oluliselt sügavamale, selles on palju filosoofiat, joogal on sügav teadus taga. See võib aidata kõiki ja igal alal, selleks ei peagi olema joogast huvitatud ja kogu aeg sellega tegelema. Jooga võib aidata inimesel suhteid parandada, äris edukam olla, spordis tulemusi teha, tervist parandada, jooga on kõikehõlmav.”

Karolin kirjutas kord 9. klassi lõpuraamatusse: „Ausõna, hakkan kord joogaga tegelema!“ Midagi ta sellest siis juba teadis. Erinevates joogatundides hakkas ta siiski käima alles ülikoolis õppides, ala meeldis talle ja seitsme aasta eest jõudis noor naine Agama joogakooli Mehhikos. „Siis ma sain aru, et kõik see, mida ma olin seni teinud, on midagi, mida ma täna enam joogaks ei nimeta — see oli hea venitustrenn, mis andis mõnusa enesetunde, aga jäi siiski pealiskaudseks,“ kirjeldab ta.

Oma tervise kohta ütleb Karolin, et see on nüüd korras. Varem oli tema kätel tugev ekseem, mis levis ka mujale, ja mille kohta arstid ütlesid, et see on ravimatu, on vaid leevendatav. Nüüd pole tal seda enam aastaid ja ta saab nüüd teha seda, mida varem ei saanud, näiteks nõusid pesuvahendiga pesta. Korras on ka tollal muret teinud seedimine, immuunsussüsteem on tugevam ja tavapärased haigused suudab ta läbi jooga üle elada. Jooga on Karolinile andnud sisemise rahulolu, tervisliku elustiili ja kogu elukogemus on parem kui varem.

Joogaga saavad tegeleda ka haiged inimesed ja Karolin meenutab üht joogatrenni tulnud vanemat ülekaalulist naist, kel oli vaid üks kops, ta suutis käia vaid lühikesi maid, kuid kolme nädala pärast oli ta võimeline juba pikemalt jalutama ja mäkke ronima. Tervisele mõjub hästi juba joogaga korra nädalas tegelemine. Paljud ei usu seda, aga Karolini sõnul see toimib.

Jooga ei tähenda ainult astanaid ehk teatud kindlaid poose, selle tervislik osa on sügav, kuigi jooga polnud algselt mõeldud tervendava süsteemina — see on positiivne kõrvalmõju. Iga poos mõjub hästi füüsilisele, kineetilisele ja emotsionaalsele kehale, kuna need on seotud. Koolis seletatakse lahti, kuidas iga asend spetsiifiliselt mõjub. Joogas on ka filosoofia, kuidas oma elu igapäevaselt elada ja vajadusel oma harjumusi muuta, kuidas emotsioone kontrollida ja suhtlemismustreid korda saada.