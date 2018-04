1. "Head" geenid on laev, kapten oled sina ise.

4. Nii nagu ükski kaev ei ole põhjatu, ei ole piiramatu ka sinu tervisevaru.

5. Istu vähem, liigu rohkem – pidev istumine tõstab südamehaiguste tekkeriski.

6. Arvesta lastega, sinu tervislik eluviis on eeskujuks su lastele ja nende sõpradele.

7. Suitsetamisest loobudes väheneb südamehaiguse risk kolm korda!

8. Lõpeta suitsetamine kohe, ilma "aga"-de, "või"-de ja tulevikku lükatud tähtaegadega.

9. Terved hambad on südame jaoks olulised, nii vähendad südamehaiguste riski.

10. Suhkrustatud joogid on salakavalad. Peidetud suhkur tõstab kaalu ja muudab ainevahetuse laisaks, see on tee südame- ja suhkruhaiguseni.

11. Etiketid toiduainete pakenditel on sinu tervise huvides – võta need luubi alla ning vali väiksema suhkru- ja rasvasisaldusega tooteid.

12. Kaalu langeta tervislikult: muuda toitumisharjumusi, liigu rohkem, istu vähem.

13. Söö kala! Vähemalt kaks korda nädalas.

14. Südamele meeldivad puu- ja juurviljad, täisteratooted ning vähese rasvasisaldusega piimatooted.

15. Ole ise gurmeekokk – ära lase soolal tappa toidu maitset!

16. Stopp soolale kodus, kasuta toiduvalmistamisel parem ürte. Valmistoitudes on soola niigi palju.

17. Lisa oma elule värvi iga päev viie erineva puu- ja juurviljaga!

18. Ole mõõdukas alkoholi tarvitamisel. Päevas on lubatud meestele kaks drinki, naistele üks. Nädalas peab olema vähemalt kolm alkoholivaba päeva.

19. Ära riku südame rütmi – alkohol kahjustab otseselt südamerütmi kontrollivaid rakke.

20. Kõndimine ongi “imeravim”, kasuta iga võimalust teha mõni lisasamm.

21. Jaluta halb minema! 30 minutit kõndi iga päev peletab stressi ja teeb südame tugevaks.

22. Muuda liikumine lõbusaks, kutsu kaasa sõbrad või liitu rühmatreeninguga.

23. Kaalu juhtimine – lihtsam kui autojuhtimine: pane paika sihtpunkt, vali õige kütus ja kiirus ning jõuadki pärale.

24. Vöökoht luubi alla – naiste vööümbermõõt olgu alla 88 cm ja meestel alla 102 cm.