“Puder on üks paremaid toiduvalikuid päeva alustamiseks. See on pungil süsivesikutest, mis ei ladestu hommikul süües kehas rasvana ning tagavad päevaks vajaliku kiire energialaengu. Täistera putrudes leidub ka rohkesti kiudaineid, mis seisavad korrapärase seedimise eest ja tagavad täiskõhutunde pikaks ajaks. Kuna lapsi nende otsustes toidu tervislikud omadused ei mõjuta, tuleb sundimismeetodi asemel teha pisipõnniga koostööd ning leiutada valem ideaalse pudru valmistamiseks. Koolipuhvetites kasutame võlurelvana erinevaid seemneid ja marju, millega laps oma pudru meelepäraseks saab muuta. Käimasoleva hommikusöögikampaania ajal aga premeerime usinaid pudrusööjaid naturaalsetest vitamiinidest pungil smuutiga,” selgitas Saue gümnaasiumi koolisöökla kokk-juhataja Nelli Naison.

Lapsed on visuaalsed gurmaanid – kui neile toidu välimus seletamatul põhjusel ei meeldi, siis tavaliselt ruumi läbirääkimisteks ei ole. Siin saab õlekõrrena kasutada värvilisi marju, mille alla lapse meelest inetu kõhutäis peita. Teise võimalusena valmista värsketest või külmutatud marjadest püree, nirista see ebakorrapäraselt pudrule ja tõmba õrnalt hambatiku või kahvliga kauneid kujundeid. Tulemuseks lõbus, kuid tervislik kõhutäis! Mõni kord võib aga olukorra lahendada lihtne kausi või taldriku vahetus, sest kellele siis ei kuluks ära väike vaheldus hommikusöögirutiinis.

Koostis

Lapsevanematena kipume arvama, et kui meile valminud puder maitseb, siis armastab seda ka meie väike toidukriitik. Kahjuks see alati nii ei ole. Näiteks on lapsed tundlikud toidu tekstuuri suhtes, mistõttu tuleks katseta erinevate tekstuuridega. Mõned lapsed ei ava suudki, kui näevad, et kaerahelbed on üle keedetud, teised jällegi soovivad ühtlasemat tekstuuri ega soovi vähem küpsetatud helbeid. Võib-olla ei meeldi su lapsele üldse kaerahelbed, kuid teralisem hirss või õrnema tekstuuriga riisi- või rukkihelbed võidavad ta südame alates esimesest suutäiest.

Maitse

Mõni laps jumaldab lihtsaid maitseid ja võibki nautida igal hommikul vee või piimaga keedetud kaerahelbeputru. Teine aga on maitsetegurmaan, kes vajab maapähklivõi ja banaaniga segatud putru, vitamiiniseid marju või hoopis pisut särtsakat kaneelitolmu auraval pudrul. Erinevad põnevad lisandid ei rikasta üksnes pudru maitset, vaid on kavalaks viisiks lisada vajalikke aineid kasvava organismi menüüsse. Marjadest tulevad vitamiinid, seemnetest kasulikud rasvad ja banaan lisab magusat maitset ilma suhkrut lisamata.

Pudru alternatiivid