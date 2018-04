Laboratoorse kinnituse said 292 gripiviirust, neist 168 olid A- ja 124 B-gripiviirused.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumus on langustrendis, teatas Terviseamet. Üldine haigestumus vähenes eelneva nädalaga võrreldes 8 protsenti, grippi 17 protsenti. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Läänemaal, Viljandimaal ja Ida-Virumaal.

Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1387 patsienti, neist üle 74 protsendi olid tööealised või vanemad inimesed. Aeglustas hospitaliseerimist vajanud inimeste kasv. Kõikidest haiglaravi vajanutest 162 on jõudnud haiglasse viimase kolme nädala jooksul. Hospitaliseerimiste juurdekasv on seotud peamiselt vanemaealiste patsientide grippi haigestumistega.