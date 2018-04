„Normis veresuhkur aitab hoida kaalu ja säilitada energiat kogu päeva jooksul ilma, et peaksime end turgutama veresuhkru taset kõikuma lööva magusaga või kohviga. Veresuhkrut saab stabiliseerida regulaarse söömisega, milles põhitoidukordade kõrval on olulisel kohal ka vahepalad, milleks võivad olla näiteks valgu- ja rasvarikka kattega võileivad,“ selgitas Holsting.

„Tervislikult toituvate tarbijate osakaal kasvab igal aastal, mis tähendab, et ka meie tahame luua tooteid, mis kõnetaksid muutuvat tarbijaskonda. Tõime äsja turule väiksema suhkru- ja soola- ning suurema kiudainesisaldusega tuttava traditsioonilise Musta leivaga ning on näha, et terviseteadlikud tarbijad on selle kiirelt omaks võtnud,“ kommenteeris Volkmann.

Külli Holsting soovitab veresuhkru tasakaalus hoidmiseks järgmist:

Söö regulaarselt

Regulaarselt söömine aitab energiat säilitada kogu päeva vältel ning hoiab ära veresuhkru langusest tekkiva pärastlõunase väsimuse. Kolm põhitoidukorda päevas ja kaks-kolm vahepala nagu võileib muna või kalaga, puuvili pähklitega või juurviljad hummusega annavad organismile energiat, mis ei koorma veresuhkru tasakaalu. Kiirele veresuhkrutõusule järgneb sama kiire langus, mis tekitabki väsimust, halba tuju ja keskendumis­probleeme.

Eelista madala suhkrusisaldusega tooteid

Mida rohkem on toidus suhkrut, seda kiiremini imendub see verre ja tõstab veresuhkrutaset. Langenud veresuhkur aga aktiviseerib neerupealsed, mis hakkavad tootma ärevust, stressitaset ja isu tõstvaid hormoone. Seega tekitab magusa söömine omakorda suuremat magusaisu. Kui aga sööd kiudainerikast madala suhkrusisaldusega toitu, ei hüppa veresuhkrutase üles-alla, vaid liigub rahulikumalt liigselt organismi koormamata ning keha ühtlaselt energiaga varustades.

Söö kiudainerikast toitu

Kiudained jagatakse vesilahustuvateks ja lahustumatuteks – viimased on toiduks inimese mikrobioomile, mis mõjutab immuunsust, kaalutõusu ja vaimse tervise tasakaalu. Vesilahustuvad kiudained aeglustavad süsivesikute imendumist ja tasakaalustavad seega meie energiataset. Kiudainete tarbimine aitab hoida ka kehakaalu normis, kuna kiudainerikas toit säilitab kauem täiskõhutunde ega teki magusavajadust kasvatavat veresuhkrulangust.

Kombineeri süsivesikuid ja valke