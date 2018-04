Kahes erinevas uuringus leiti, et eelnev klamüüdianakkus tõstab riski haigestuda munasarjavähki kaks korda. Varasemast on teada, et krooniline vaagnapõletik on seotud munasarjavähki haigestumisega, levinud suguhaigus on arenenud riikides aga kõige olulisem kroonilise vaagnapõletiku põhjustaja.

Klamüüdianakkust on sageli raske diagnoosida, kuna see võib kulgeda asümptomaatiliselt, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Epidemioloogilistes uuringutes on kroonilise vaagnapõletiku levimuse kindlakstegemine raskendatud, kuna haigus on alaraporteeritud. Käesolevas uuringus kasutati klamüüdianakkuse kindlakstegemiseks seerumist määratud Pgp3 antikehasid, mis on varasema ja käimasoleva infektsiooni kinnitamise kuldne standard.



Esimesena korraldati Poolas juht-kontrolluuring. Uuringusse haarati 278 munasarjavähiga patsienti ja 556 kontrolli, kes olid sobitatud vanuse ja uuringukeskuse suhtes. Pgp3 antikehadega isikutel oli munasarjavähi risk 63% võrra tõusnud. Kui hinnati ainult antikehade kõrges tiitris leidumist, oli munasarjavähi risk kahekordne.



Tulemusi kinnitati teise, prospektiivse juht-kontrolluuringuga. Kasutati prostata-, kopsu-, kolorektaal- ja munasarjavähi (PLCO) sõeluuringu raames kogutud isikute andmeid, kelle hulgas 160-l kujunes munasarjavähk ja samast uuringukohordist leiti ka 159 kontrollisikut. PLCO-kohordis oli Pgp3 antikehadega isikutel 43% võrra kõrgem risk munasarjavähki haigestumiseks ja jällegi – kui vaadeldi ainult kõrge antikehade tiitriga naisi, oli munasarjavähi risk enam kui kahekordne.