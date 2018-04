Juubeliaasta tervisepäeval pööratakse tähelepanu sellele, kas kõik inimesed saavad vajalikke terviseteenuseid ja ravimeid (Üldine terviseteenustega kaetus, ingl k Universal Health Coverage ehk UHC). WHO Regionaaldirektor Zsuzsanna Jakabi sõnul tähendab see seda, et inimesed saavad vastavalt oma tervise vajadustele kvaliteetseid terviseteenuseid just selles kohas ja sel ajal, kui nad neid vajavad, ilma et satuksid rahalistesse raskustesse.

Sel aastal tähistab Maailma Terviseorganisatsioon ülemaailmsel tervisepäeval oma 70ndat tegutsemisaastat. Selle seitsme aastakümne jooksul on WHO eestvedanud jõupingutusi vabastada maailm kõrge suremusega haigustest nagu rõuged ning võidelnud tervistkahjustavate harjumuste vastu nagu näiteks tubaka tarvitamine.

„Võimalikult hea terviseseisund on inimese üks põhiõigustest sõltumata rassist, usust, poliitilistest vaadetest ning majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest. See on visioon, mille poole on WHO koostöös oma partneritega püüelnud alates oma loomisest 70 aastat tagasi.“

“Hea tervis on kõige väärtuslikum asi, mis meil saab olla,” ütleb WHO peadirektor Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ta lisab: „Kui inimesed on terved, saavad nad õppida, töötada, iseseisvalt toime tulla ning oma lähedasi aidata. Kui nad on haiged, siis miski muu pole oluline. Pered ja kogukonnad kannatavad ning tekib mahajäämus. Seepärast on WHO pühendunud eesmärgile tagada hea tervis kõigile.”

Maailma tervisepäeva tähistatakse igal aastal 7. aprillil, mis on WHO põhikirja kinnitamise aastapäev. Alates 1950. aastast on see päev igal aastal pühendatud mõnele rahvusvaheliselt olulisele tervise teemale.

Esmaspäeval avatakse Rahvusraamatukogu 6. korruse õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis avatud WHO 70. aastapäevale ja maailma tervisepäevale pühendatud raamatu- ja dokumendinäitus, mis on avatud 31. maini k.a.