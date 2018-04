Eesti Tervisedenduse Ühing valis 2018. aasta tervisesõbraks Margus Viigimaa ja aasta tervisedendajaks Andrus Lipand. Margus Viigimaa on kardioloog, professor, tervise edendaja ja õppejõud. Ta on olnud südametervise valdkonnas üks olulisemaid kõneisikuid üle 20 aasta. Margus Viigimaa on arst, kelle tegevuse, teadustöö ja rahvusvahelise koostöö fookuses on ennetus. Ta on nii erialaliselt kui isiklikult eeskujuks teistele meedikutele. Margus Viigimaa on Eesti Vabariigi üks enam südamehaiguste ennetusest rääkiv arst. Ta on välja andnud arvukaid artikleid, intervjuusid ja ettekandeid.

Tema algatusel loodi maakondade südametervise kabinetid, mille tegevust täna kannavad perearstid.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varem tunnustatud: Evelin Ilves, president Arnold Rüütel, saade „Ringvaade“, kontsern G4S, dr Merike Martinson, näitleja Henrik Kalmet, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Rimi Eesti Food AS Andrus Lipand on neuroloog, rahvastiku tervise edendaja ja õppejõud. Andrus Lipand on Eesti Tervisedenduse Ühingu asutajaliige ning on aastaid juhtinud Tallinna osakonda. Andrus Lipand on olnud tervisedenduse valdkonnas tegev üle 20 aasta. Tema panus Eesti tubakapoliitika väljatöötamisesse on olnud võtmetähtsusega. Ta on olnud tänaseni üleaastaselt toimuva „Eesti elanikkonna tervisekäitumise uuringu“ käivitamise ja pideva toimumise tagamise juures. Andrus Lipand on Meditsiiniterminoloogia komisjoni liige ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse eriala võtmeõppejõude juba 10 aastat. Andrus Lipand on Eestis ainsa erialaõpiku „Tervise edendamise teooria ja praktika I, sissejuhatus salutoloogiasse„ üks autoritest. Aasta tervisedendaja tiitliga on varem tunnustatud: Hele Leek-Ambur, Elo Paap, Tiiu Härm, Liana Varava, Anu Kasmel, Mai Maser, Imbi Jäe, Vilma Tikerpuu, Ülle Laasner, Aili Laasner Tunnustused antakse üle 15. juunil 2018 igaaastasel tervisedenduse konverentsil Tallinnas Ülikoolis. Eesti Tervisedenduse Ühing valis üheksandat korda aasta tervisesõpra ja kümnendat korda aasta tervisedendajat. Aasta tervisedendaja on organisatsioonisisene tunnustamine- pikaajalise ja tulemusliku tervistedendava tegevuse ja/või väga erilise ning silmapaistva saavutuse eest.