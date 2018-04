Ainevahetuse teha on, kas keha kasutab toidust saadava energia tõhusalt ära või ladestab selle hoopis organismi rasvana. Et kõik töötaks laitmatult, soovitab portaal Health Me Up lisada menüüsse toite, mis aitavad ainevahetust ergutada.

Maguskartul ehk bataat on kiudainete, B-vitamiini ja magneesiumirikas vili, kõik need ained parandavad ainevahetust. Maguskartulis sisalduv beetakaroteen tugevdab immuunsüsteemi. Selle söömine tekitab aga pikaks ajaks täiskõhutunde.

Tomatisupp aitab võidelda kõikvõimalike mürkainetega, mis kehasse satuvad. Tomatisuppi süües saad ainevahetuse hoida korras ning immuunsüsteemi tugeva.