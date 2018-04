* Pruun katt on peamiselt kehva suuhügieeni märk. Samas võib see tekkida ka kirglikel suitsetajail ja neil, kes armastavad musta kohvi ja teed. Asja aitab parandada suuhügieeni harjumuste muutmine.

* Punane keel. Kui tegu pole just mõne toiduga, mis keele punaseks värvib, võib tegu olla vitamiinipuudusega, kirjutab Reader’s Digest. Kõige sagedamini põhjustab keele punasust raua või vitamiini B12 puudus. Kui punasusele lisandub ka valu vürtsika või kuumade toitude-jookide söömisel, on vitamiinipuuds ilmselge.

Sageli on võimalik hullemaid tõbesid ennetada, kui osata lugeda märke, mida keha sulle saadab. Ka keel oskab su tervise kohta üht teist kõnelda.

* Valge katt viitab kandidoosile ehk pärmseente põhjustatud põletikule. See on üsna sagedane nähtus näiteks pärast antibiootikumiravi. Valgest katust saad lahti spetsiaalse suuvee, arsti kirjutatud tablettide või salvidega.

* Valged laigud on põhjustatud mingist sageli esinevast välisest asjast, mis muudavad keele limaskesta tihkemaks. Näiteks suitsetajad ja närimistubaka kasutajad on sellega kimpus. Reeglina valged laigud taanduvad, kui ärritaja mõju lakkab. Kuid tasub siiski olla ettevaatlik, eriti suitsetajail, sest just neist laikudest võivad edasi areneda pahaloomulised kasvajad.