Sõltuvust ei tekita ainult narkootikumid, nikotiin või alkohol - on päris mitmeid igapäevaseid tegevusi, millest võib samamoodi sõltuvusse sattuda. * Hügieeniline huulepulk. Paljud tootjad kasutavad eriti just hügieenilistes huulepulkades aineid, mis kipuvad huuli kuivatama, kirjutab Reader’s Digest. See tekitab nõiaringi - järjest enam on soov huultele pulka peale määrida ning ilma kuidagi ei saa. * Naha niisutamine. Pehme nahk on mõnus, kuid seegi vajab puhkust. Seda enam, et nagu huulepulkadegagi, sisaldavad ka mõned näokreemid aineid, mis muudavad näonaha laisaks ja tekib järjest suurem vajadus nahale kreemi kanda.

* Poes käimine. Šoppamine mõjub lõõgastavalt ja nii on üsna lihtne juhtuma, et see tekitab sõltuvust.

* Treenimine. Inimene võib tunda, et ta ei ole saavutanud edu, kui pole ka trenni teinud. Kui trenn teeb tuju heaks, on kõik korras. Kui aga trenni mitteminek teeb kurjaks, on põhjust mõelda, ega tegu pole sõltuvusega. * Päevitamine. Paljud ei oska elada ilma pruuni nahata ning hangivad seda nii rannas kui solaariumis praadides.