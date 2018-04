Isa ja poeg otsustasid kalavetele minna. Hommik oli ilus ja õnged visati vette. Istuvad tunni, istuvad teisegi, aga ei näkka. Isa otsustab veelkord kasutada sissesöötmist ja ütleb pojale:

"Pojake, anna palun see leib, mis kaasa sai võetud, ma loobin kaladele peibutust!"

"Isa, ma tahtsin nii väga süüa ja sõin juba leiva ära!"

"Mis seals ikka, aga see õlikook on sul ehk ikka käeulatuses. Viska see mulle!"

"Isa, mul oli nii suur nälg, et ma sõin ka selle õlikoogi ära."

"Ah nii. Aga ma keetsin kalasöödaks ilma suhkru ja soolata kruubi-putru. Ulata siis vähemalt seegi."

"Isa, ma sõin ka selle pudru ära, sest tahtsin nii väga süüa."

"Olgu, poja, pagan võtku seda tänast kalalkäimist. Söö need ülejäänud vihmaussid ka ära ja lähme siis koju!"