• Hoia selg sirge. Täiskasvanud muudkui korrutavad lastele, et selg tuleb sirge hoida, sest küürus inimesed ei meeldi kellelegi. Neil on õigus, kuigi nende põhjendus on vale, kirjutab Genius Beauty.. San Francisco ülikooli teadlased uuringu kohaselt suurendab selja sirgena hoidmine hapniku juurdevoolu ajju 40% ning see aitab parandada ka mälufunktsioone.

• Väldi ukseavasid. Notre Dame'i ülikooli teadlaste uuring leidis, et ukseava läbides kaovad inimese peast lühiajalisse mällu kogunenud teabekillud kui peoga pühitult. Siiski ei maksa kõigist ustest eemale hoida, pigem on abi sellest, et kui sulle ei meenu, mida vannitoas mõtlesid, mine sinna tagasi.

• Kasuta ebatavalisi kirjastiile. See, et inimesed tajuvad kirjastiile erinevalt, on ammu teada. Princetoni ja Indiana ülikooli psühholoogid jõudsid aga järeldusele, et tavatute fontide lugemine aitab inimestel loetut rohkem mäletada. Seda selgitatakse sellega, et raskemini loetavatest fontidest ei lase inimesed silmadel niisama lihtsalt üle libiseda ning nad loevad teksti põhjalikumalt. See paneb neid omakorda asja üle mõtlema ning sestap mäletavad nad asju ka paremini.

• Vaata komöödiasarju. Teadlaste kinnitusel parandab pooletunnine naer mälu. Naer vähendab nimelt hormooni nimega kortisooli teket, see aga on hormoon, mis võib põhjustada närvirakkudes kahjustusi. Lisaks soodustab naer endorfiinide teket, need hormoonid parandavad meeleolu ja parandavad mälu.

• Näri nätsu. See aitab keskenduda ülesannetele, mis eeldavad püsivat tähelepanu pikaks ajaks.