Kooliaasta lõpp on kiire ja pingeline, seepärast tasub eriti hoolega jälgida toiduvalikut, teha parasjagu trenni ja liikuda värskes õhus.

Mida suurem on koormus, seda parem peab olema tervis, et kõigega edukalt hakkama saada. Kindlasti tasub meeles pidada, et olgu kõige tööde-tegemistega kui kiire tahes, peaks koostama oma päevakava nii, et piisavalt jääks aega ka puhkamiseks, hoiatavad perearstid. Nende igakevadistest soovitustest pärinevad ka järgnevad nõuanded, mida kevadises koolilõpurutus tuleks arvestada.

Mitmekülgne menüü