– Arstiga tuleks konsulteerida, et paika panna sobiv ravi. Õietolmuallergia ehk pollinoosi puhul on esmaseks raviks antihistamiinse toimega ravimid. Vajadusel kasutatakse ninna piserdatavaid hormoonpreparaate. Antihistamiinid hakkavad toimima väga kiiresti ja nende tarvitamist alustatakse esimeste haigusnähtude tekkimisel. Püsiva nohu korral on esmaseks raviks ninahormoonid, mida tarvitatakse kuuridena vähemalt 3-4 nädalat järjest, tehes sinna vahele 1-2 nädala pikkuseid ravipause. Küllalt sageli on vaja ravikuuri teha 2-3 kuud järjest. Ninahormooni toime tekib esimese ravinädala jooksul ja püsib umbes nädal pärast kasutamise lõpetamist.