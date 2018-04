Ainult keeldude ja käskude najal elada ei saa – südame tervise eest on võimalik hoolitseda ka nii, et see oleks meeldiv ja nauditav osa inimese igapäevasest elust.

Et inimese elu kujuneks tegusaks ja nauditavaks ning kestaks kaua, on väga suur roll südame tervisel. „Südame tervisest on räägitud ja kirjutatud palju ning seda on tehtud enamasti keeldude ja käskude vormis. Südameteemalistes artiklites loetletakse kümneid asju, mida teha ei tohi: ära suitseta, ära võta napsi, ära söö liiga palju, ära istu liiga palju jne,“ räägib proviisor Peeter Villako. Keeldudele lisanduvad neis kirjutistes resoluutsed käsud: muuda elustiili, langeta kaalu, liiguta ennast, vähenda stressitaset... „Loomulikult on need keelud ja käsud kõik õiged ja vajalikud, kuid ainult keeldude ja käskude najal elada ei saa. Elu on nautimiseks, mitte käsulaudade järgimiseks,“ märgib ta.

Kas aga on võimalik toimetada sellisel moel, et südame tervise eest hoolitsemine oleks meeldiv ja nauditav osa meie igapäevasest elust? „Loomulikult on! Peamine küsimus on – kuidas seda teha?“ arutleb Peeter Villako ja toob välja mõned ilma keeldude ja käskudeta juhtnöörid oma südame toetamiseks.