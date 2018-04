Uriinipidamatuse probleemi alla kannatavad kõige sagedamini vanemad inimesed, eriti naised. „Vanemas eas on pidamatuse teke seotud ealiste muutustega ja siis on seda ka raskem täielikult välja ravida. Tõsiasi on seegi, et nõrk põis teeb üha rohkem muret mitte ainult eakatele ja voodihaigetele, vaid ka noortele inimestele. Uuringu kohaselt kannatab selle probleemi alla iga kolmas naine ja iga kümnes mees,“ räägib Merike Mikko.

Kolm uriinipidamatuse põhivormi on pingutus ehk stressinkontinents (uriini eritub väikestes kogustes füüsilisel pingutusel, nagu köhimine, raskuste tõstmine, aevastamine), sundinkontinents (tekib tugev ja ootamatu urineerimisvajadus ning suutmatus seda kinni hoida, korraga eritub palju uriini) ja ülevooluinkontinents (põie tühjenemishäire, mille põhjuseks on väljavoolu takistus või põie ülemäärane täitumine). Neljas, kuid vähem sagedasem variant on täielik uriinipidamatus.

Uriinipidamatust saab enamikul juhtudel ravida ning spetsiaalsete abivahenditega oma elukvaliteeti parandada. „Kindlasti ei maksa jääda lootma, et probleem ise kaob, vaid tuleks otsida abi. Probleemi eitades võib see süveneda,“ toonitab Merike Mikko.

Teatud söökide ja jookide tarbimine võib abistada

Uriinipidamatuse ravi sõltub selle põhjustest. Küll aga saab iga inimene ka ise midagi teha, et ebameeldivat probleemi tõkestada, muutes nii elustiili kui ka toitumist. Ka liigne kehakaal on uriinipidamatuse üks põhjustest.

„Kõigepealt tuleks alustada õigest vedelikutarbimisest – vähemalt 1,5 liitrit päevas. Samas enne magamaminekut tuleks paar tundi joomist piirata. Vältida tasuks aga kohvi, teed, gaseeritud jooke, alkoholi, vürtsikaid toite ning happelisi puuvilju nagu apelsin ja greip,“ loetleb Mikko.

Naistel aitavad uriinipidamatuse probleemi leevendada vaagnapõhjalihaseid tugevdavad harjutused. „Tuntumaid vaagnapõhjalihaste harjutusi nimetatakse Kegeli harjutusteks ning positiivsete tulemuse jaoks ei pea olema esimeses nooruses. Sümptomid võivad väheneda isegi 70–80aastastel, nii et järelikult on see proovimist väärt,“ soovitab ta.

Uriinipidamatusest rääkides tulevad teemaks ka mähkmed. „Mähe olgu nii väike kui võimalik ja nii suur kui vajalik. Tooteid on palju ja mähkmetüüpi valides tuleb arvestada inimeste individuaalsete vajadustega – kas ta saab hooldusabi või suudab ise mähkmeid vahetada,“ selgitab Mikko.

Tema sõnul tuleks mähkme valikul leida õige suurus ja samas teada pidamatuse raskusastet. „Kerge pidamatuse korral (erituvad üksikud tilgad) on nii meestele kui ka naistele pesukaitse sarnased eri suuruse ja imavusega sidemed. Keskmise ja raske pidamatuse korral kasutatakse erineva kuju, suuruse ja imavusega mähkmeid. Õigesti valitud pidamatushooldusvahend on lekkekindlad, mugav kanda, need tagavad kindlustunde ning aitavad säilitada eneseväärikust ja normaalset elurütmi,“ räägib Mikko. Ta lisab, et abivahendite soodustusega soetamiseks on vajalik arstitõend (kus on vahendi nimetus välja toodud) ja isiklik abivahendi kaart sotsiaalkindlustusametist.

„Uriinipidamatus on ebameeldiv probleem. Selleks, et ei tekiks psühholoogilisi häireid, on oluline saada see nii-öelda kontrolli alla ning mitte jääda probleemiga üksi,“ lausub Mikko.

Laste uriinipidamatust võivad põhjustada muutused elus

Uriinipidamatust lastel pärast viiendat eluaastat nimetatakse enureesiks. „Seda võib esineda kas ainult öösel (enamasti) või nii öösel kui päeval. Abi voodimärgamise probleemi ületamiseks tasuks paluda perearstilt ning samuti on võimalik tulla nõustamisele Inkotuppa,“ soovitab Merike Mikko lapsevanematele, kes on hädas oma võsukese ebameeldiva probleemiga.

Mikko toob välja, et kontroll urineerimise üle areneb koos lapse kasvamisega. Kuigi laste oskused arenevad pisut erinevalt siis tavaliselt 4.-5. eluaastal kujuneb välja täiskasvanuga sarnane urineerimismuster.