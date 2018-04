Kevadel tasub spaakülastus ette võtta ühelt poolt lõõgastumiseks ja stressi maandamiseks ning teisalt talvest kurnatud keha tugevdamiseks.

„Tegelikult on igal ajal hea spaas käia, kuid just kevadel on inimese immuunsüsteem madalseisus ja inimene vajab uue energia saamiseks mingit tõuget,“ sõnab Tallinna Viimsi SPA tervisekeskuse peaarst Katrin Traat. Sama spaa müügjuht Tiiu-Tuuli Sulg lisab, et kevadist aega seostatakse puhastumisega, nii vaimselt kui füüsiliselt, ja just seda üks õige spaapuhkus ju võimaldabki. „Kui käed-jalad on hoolitsetud, keha niisutatud ja lõõgastunud, siis on väsimus kui käega pühitud ning näol murekortsude asemel vaid rõõmus naeratus,“ lisab Rakvere AQVA spaa turundusspetsialist Laura Reisberg

Et kevaditi on just immuunsüsteem kehvakene, tuleb ennekõike tähelepanu pöörata selle tugevdamisele. Katrin Traat soovitab immuunsüsteemi turgutamiseks soolasauna. „Meil on see aurusaun, kus soola pihustatakse õhku auruga, samal ajal saab end ka soola-mee seguga üle hõõruda,“ kirjeldab ta. Soolal on peaarsti sõnul antibakteriaalne toime, mis aitab kõikvõimalike nakkuste vastu, soolasaun mõjub hästi ka hingamisteedele ja nahale. Kuid ka tavaline aurusaun soodustab jääkainete eritust ja mõjub hingamisteedele hästi.