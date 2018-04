Paljud ei teadvusta endale, et kui maks on üle koormatud ja ta ei tule oma tööga hästi toime, kannatab seetõttu kogu organism. Just seepärast on eluliselt tähtis maksa tervist hoida. Aga kuidas?

Proviisor Peeter Villako selgitab algatuseks, et kõhuõõne ülaosa paremal pool, rinnakorvi all asuv maks on organismi suurim nääre. Maks on proviisori sõnul ilmselt kõige töökam ja tegusam elund, mis toimetab pidevalt ja korraga väga erinevate asjadega. „Maks filtreerib ja puhastab verd, aidates organismil vabaneda kahjulikest ainetest. Ta toodab paljusid eluliselt vajalikke aineid: valke, seedeprotsessi jaoks vajalikke ensüüme ja sappi ning hoolitseb kolesteroolitaseme tasakaalu eest. Maksal on oluline roll ka süsivesikute ja rasvade ainevahetuses ning immuunsüsteemi toimimises. Lisaks sellele on maks energia varasalveks, kus säilivad glükoosivarud, mineraalid ja rasvlahustuvad vitamiinid,“ loetleb ta.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et maks on äärmiselt oluline organ, mis konkureerib südamega elundite kuninga nime kandjaks. „Juhul kui maks on üle koormatud ega tule oma tööga hästi toime, kannatab selle tõttu kogu organism. Sellepärast on eluliselt tähtis maksa tervist hoida, et ta saaks oma tööd korralikult teha,“ rõhutab ta.