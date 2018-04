Samas juhib proviisor tähelepanu sellele, et veterinaariatoodete puhul on oluline jälgida, kas toodet sobib kasutada peale koerte näiteks ka kassidel. „Mõned koertel kasutatavad täpilahused sisaldavad koostisainena permetriini, mis on koertele täiesti ohutu, kuid kassidele ohtlikult mürgine,“ paneb Relve loomaomanikele südamele.

Pärtel Relve sõnul leiab kevade saabumisega üha rohkem loomaomanikke tee apteeki, et oma neljajalgsetele südamesõpradele vajalikke veterinaariatooteid osta. „Kevadel muutuvad aktiivseks igasugused parasiidid, kes loomadele kaebusi võivad põhjustada,“ räägib proviisor. „Seetõttu käiakse kevaditi ikka apteegist täpilahust hankimas, mis tõrjuvad tüütud putukad koduloomast eemale,“ ütleb Relve. Täpilahus on satikatele mürgine, kuid loomale ega inimesele ohutu.

Apteegi roll on ajaga muutunud. Praegu leiab apteegist tervisenõu ja ravimeid ka pere neljajalgne sõber. „Loomaomanike teadlikkus, et apteegis on mitmesugune valik veterinaariatooteid, on tõusuteel, ning seetõttu arvestame oma sortimendis ka lemmikloomade vajadustega,“ ütleb Veerenni tervisekeskuse Südameapteegi asejuhataja Pärtel Relve.

Täpilahuse asemel võib kasutada ka samasuguse toimega rihma. „Nii rihma kui ka abaluude vahele tilgutatava täpilahuse juures on see eelis, et loom ei ulatu seda endalt maha lakkuma, samas kui putukaid tõrjuv toime levib siiski edasi üle terve looma keha,“ selgitab ta.

Apteegi veterinaariatoodete valikust leiab näiteks ka puugipintsetid, mis on Pärtel Relve sõnul heaks abivahendiks just neile loomaaomanikele, kes ei ole puukide eemaldamises väga vilunud. „Puugipintsettide abil on puugi eemaldamine lihtne ja mugav nii loomale kui ka tema pidajale,“ soovitab Relve.

Iga inimene, kes pidanud kord oma loomale andma raviks vajalikku tabletti, teab, kui raske ja tüütu see tegevus võib olla. „Stsenaarium, et tableti peab peitma vorsti või toidu sisse, on loomapidajale kindlasti tuttav. Mõnel juhul see ei õnnestugi. Apteegist leiab kangekaelsemale koduloomale spetsiaalse tabletimanustaja, mis võib sellisel juhul abiks tulla,“ ütleb proviisor Pärtel Relve, kelle parimaks karvaseks sõbraks on tema küülik José.

“Lisaks üsna tavapärastele kodulooma abitarvetele leiab apteekidest ka eksklusiivsemaid leiutisi, nagu näiteks närvilist või ärevat kodulooma rahustavad tilgad või käpapadjandivaha, mis kaitseb looma tallakesi vee ja lume eest ning annab kaitset isegi väiksemate traumade vastu, mida kruus, teravad oksakesed ja muu selline võib põhjustada, pealegi on vahatatud käpakesi lihtsam enne tuppa tulekut puhtaks tõmmata,“ selgitab proviisor.

HEA TEADA: neljajalgsed sõbrad aitavad südame terve hoida

Varjupaikade MTÜ rõhutab koostöös Südameapteegiga, et koduloomad aitavad tõsta inimeste aktiivset elustiili, füüsilist liikumist ja emotsionaalset toonust ning parandab nii ka südame tervist.

Südameapteegi turundusjuhi Mari Sumbergi sõnul tehakse just südamekuuks nimetatud aprillis koostööd Varjupaikade MTÜga, et tõsta teadlikkust inimeste südametervise edendamisest koos neljajalgse südamesõbraga. See tähendab, et iga aprillikuus varjupaigast uue kodu leidnud koeraga antakse kaasa kingitus, mis sisaldab südametervisele kasulikke toidulisandeid ning 50eurose kinkekaardi, mille eest saab värske koeraomanik Südameapteegist soetada vajalikke veterinaariatooteid.