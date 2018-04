* Sul on PMS. Kõige sagedasem põhjus on hrmoonide muutus sinu kehas, mis kaasneb menstruatsiooniga, kirjutab Women´s Health. Hellus ja paistetus - rinnad reageerivad muutunud hormoonidele. Kui päevad läbi, peaks ka ebamugavus ja valu rindadest kaduma.

Tasub ka meeles pidada, et enamasti peaks rindade valulikkus kaduma mõne päevaga. Kui see kestab kauem või süveneb, tuleks pöörduda arsti poole.

Tundlikud või suisa valulikud rinnad on häirivalt ebamugavad. Enamasti ei tähenda see kohe tõsist tervisehäda, sest ma mõned üsna igapäevased asjad võivad rinnad hellaks teha.

* Sa oled raskusi tõstnud. Võibolla ei juhtunud see jõusaalis, kuid liigutasid hoopis kodus mööblit või tassisid raskeid puuoksi? Valu võibki tulla rinnalihastest, mis on liialt koormust saanud. Abiks on valuvaigisti ja rindade soojas hoidmine.

* Su rinnahoidja ei ole õiges suuruses. Vales suuruses rinnahoidja võib su rindadele päris palju kurja tega. Kui rinnahoidja on liiga ümber ja korv liialt väike, siis surub see rinnad kokku. Kui rinnahoidja liiga suur, siis ei toeta see rindu piisavalt.

* Su Spordirinnahoidja ei paku piisavalt tuge. Eriti oluline on see siis, kui sul on suuremad rinnad. Kui rinnad niisama ringi hüppavad, siis rebib rinnakudet ning hiljem tunnedki, kuidas rinnad valulikud on.

* Sul on lopsakad ja "tihked" rinnad. Kui su rinnanäärme kude on tihke (fibrotsüstilised rinnanäärmed), siis ongi su rinnad õrnemad.