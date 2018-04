Midagi pole teha - venitusarmid kipuvad rasedusega kaasnema. Erinevad uuringud on leidnud koguni, et 70-90% naistest on nendega pärast rasedust kimpus. Kas ja kuidas neid ravida ja ennetada?

Esmalt peab teadma, et venitusarmide tekke põhjuseks on nahas enamlevinud valgu kollageeni venitamine elastsuse piirile. Kui kollageenikiud lõhkevad, tekivadki venitusarmid, kirjutab Huffington Post.

Seejuures oleneb palju geenidest ehk kui naise emal olid venitusarmid, on ka naisel suur tõenäosus neid saada.