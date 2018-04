* Üldine soovitus: ühenda meeldiv kasulikuga! Südame tervist toetavate toiduainete loetelu on pikk ja nende seas on palju selliseid, millest saab kerge vaevaga teha ülimaitsvaid roogi.

* Rohkem taimseid, vähem loomseid rasvu. Taimsed küllastamata rasvad on südamele palju kasulikumad kui loomsed küllastatud rasvad. Taimsete rasvade maitsvaks allikaks on pähklid, mandlid, seemned ja oliivid. Oliiviõliga maitsestatud toidud, eriti salatid on väga maitsvad.

* Rohkem värskeid aedvilju, vähem maiustusi. Saiakesed, küpsised ja kommid on kasulik asendada puuvijade ja pähklitega ning pastatooted – köögiviljadega.

* Mida värvilisem, seda parem. Hea on süüa erinevaid puu- ja aedviljade kombinatsioone: nii rohelisi, oranže kui kollaseid vilju ning tumedaid marju. Need toidud sisaldavad antioksüdante - karotenoide, flavonoide, seleeni, E- ja C- vitamiini, ning on ka rikkad B-grupi vitamiinide poolest. Väga maitsvad ja kasulikud on kaunviljad – herned, läätsed ja oad.

* Rohkem rohelist teed, vähem kohvi. Roheline tee on maitsev ja kasulik: ta ergutab vaimu sama hästi kui kohv, kuid erinevalt kohvist sisaldab ta antioksüdante ning aitab hoida südame tervist.

* Täisteratooted nisujahutoodete asemel. Südamele on kasulik, kui eelistad täisteraleiba, täisterast pastatooteid ja pruuni riisi. Parem oleks, kui ka hommikusöögihelbed oleksid täisterast.

* Tervislikud ja nauditavad maitseained. Eelista mere- või kaljusoola tavalisele keedusoolale. Toidule annavad hea maitse südamesõbralikud taimed: küüslauk, oregaano, salvei ja rosmariin. Küüslauk on südamele eriti hea – seda võiks tarbida vähemalt üks küüs päevas.