Loodetavasti pole lahtiste suvekingade hooaeg enam kaugel. Kindel on aga see, et lahtised jalatsid armu ei anna ja hoolitsemata jalad paistavad kohe välja. Miks on oluline pöörata jalahoolitsusele tähelepanu ka suvehooaja välisel ajal, sellest räägib Tartus asuva Võlumaa ilusalongi ilutegija Kalli Kuusik.

Pediküür on kosmeetiline ravi Kosmeetik Kalli Kuusik tõdeb, et enim hakatakse tähelepanu pöörama jalahoolitsusele alles suve hakul, kuid tegelikkuses vajaksid kõige töökamad kehaosad märksa tihemini hoolitsust. “Pediküür on kosmeetiline ravi jalgadele, et hoida neid tervena, samuti küünehaigustest priina ja sellise profülaktilise raviga tuleks tegeleda aastaringselt. Paraku näen tihti enda töös, et jalad vajuvad unustusse pea pooleks aastaks, nii on kannalõhed ja sisse kasvanud varbaküüned kiired mured tekkima ning võivad vajada lisaks kosmeetilisele ravile juba meditsiinilist sekkumist.”

Kui tihti ja miks peaks salongis pediküüris käima?

Heaks intervalliks on kord kuus käia professionaali juures, kes vastavalt jalgade olukorrale teeb põhjaliku hoolduse küünenahkadele, küüntele ja nahapaksenditele. Usinad, kes teevad ka kodus pediküüri, ei pea küll igakuiselt salongis hoolduses käima, kuid salongis, kus on kindlasti kodustest tõhusamad vahendid, tasuks käia ikkagi mõne kuu tagant. Ka on oluline suvehooaja välisel ajal käia pediküüris juba seetõttu, et hoida suvel saavutatud head jalahoolduse tulemust.



Kuusik tõi välja, et talvine jalahooldus on vaata, et olulisem kui suvine, sest jalad on pidevalt kinnistesse jalatsitesse suletud, nad ei hinga ning igasuguse hoolduseta on kiire tulema olukord, kus professionaalne salongihooldus ei aita ning abi tuleb otsida meditsiinilt. Samuti õhutas Võlumaa ilutegija kõiki naisi pöörama tähelepanu ka elukaaslase jalgadele, et ka nemad tegeleksid enda jalgade hooldamisega. Professionaalne pediküür soodustab und ja vähendab valusid