Teadlased on leidnud, et eestlastele omast kartulilembust seostatakse haigestumisega rasedusdiabeeti.

Rasedusdiabeet ehk gestatsioonidiabeet mõjutab kokkuvõtteks nii ema kui last, soodustades neil näiteks südamehaiguste teket, kirjutab Newsmax Health.

Kartulid sisaldavad küll mitmeid olulisi vitamiine ja mineraale, kuid samas on need ka tärkliserohked. Just tärklist seostatakse veresuhkru kiire tõusuga ning kui keha ei ole võimeline tootma piisavas koguses insuliini, et tärkliseenergiat omastada, tekibki diabeedioht.

USA-s viidi 1991 - 2001 aastal rasestunud naiste läbi uuring, milles osales 15 632 naist, kel polnud kroonilisi tõbesid ega gestatsioonidiabeeti. Uuringus tehtigi kindlaks, kui palju kartuleid nad enne rasedaks jäämist sõid.

Ajakirjas British Medical Journal avaldatud uurimuse tulemuste andmeil seostatati kartulilembust selgelt rasedusaegse diabeediga.