Kuigi aegajalt kõlab seisukohti, et tervise seisukohalt pole vahet, kas tegu on naturaalse puuviljasuhkru või sahharoosiga, ei pea funktsionaalne toitumisnõustaja Külli Holsting seda väidet siiski õigeks – tema sõnul on puuviljade ja neist valmistatud smuutidega maiustamine pigem tervislik.

Külli Holstingu sõnul tuleb esiteks vahet teha puuviljades ja smuutides naturaalselt sisalduval puuviljasuhkrul ning poodides müügil oleval fruktoosil ja seda sisaldaval glükoosi ja fruktoosi siirupil.

„Viimast kasutatakse palju erinevates maiustustes ja karastusjookides, mistõttu saab keskmise inimese organism seda ülekaalu ja maksarasvumist põhjustavat suhkrut sageli liiga palju. Peaksime sööma võimalikult palju seda, mida pakub loodus või mis on tõesti looduslähedane,“ sõnas Holsting.