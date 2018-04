Tarbijakaitseamet on viimastel kuude jooksul Eesti kauplustest leidnud ohtlikke tooteid, milleks on lastele mõeldud mängulennuk, merineitsi ujumiskomplekt ning lauaküünal Patina. Kuivõrd sama mängulennuk on juba varem müügilt kõrvaldatud, aga jõudnud uuesti müüki, tuleb toode saata hävitamisele.

Pärnus asuva KoduTop OÜ kauplusest leidis tarbijakaitseamet müügilt mängulennuki „Cartoon Sharpen the wits plane“ (tootekoodiga 6991207869658), mis on juba varem, 2015. aastal testitud ja osutunud ohtlikuks. Toote oht seisneb eralduvates väikestes osakestes, mis võivad põhjustada väikelapsel lämbumisohu. Toona oli selle mänguasja levitajaks varem samal aadressil tegutsenud Oldtrees OÜ, kel oli kohustus tooted kõrvaldada. Samu tooteid leidis eelmisel aastal oma turult ka Slovakkia tarbijakaitseamet. Menetluse käigus selgus, et KoduTop OÜ poolt pakutavad tooted olid samad, mis tema eelkäija OÜ Oldtrees varem turult kõrvaldas. Kuivõrd need samad ohtlikud tooted on taas müügilettidele jõudnud, tuleb selliste olukordade vältimiseks tooted tagasi kutsuda ja hävitada. Juhul, kui tarbija on ostnud sellise lennuki KoduTop OÜ kauplusest, võib ta selle tagastada ja talle hüvitatakse ostusumma. Ostutšekki ohtliku toote tagastamise puhul ei ole vaja.

Tasub teada, et kui toode on oma olemuselt mõeldud alla 3-aastastele lastele, kuid sellele on lisatud hoiatus: „Alla kolme-aastastele keelatud“, ei vasta see nõuetele ja ei pruugi olla mänguasja tegelikule sihtgrupile ohutu. Nii oli ka mängulennuki pakendile tootja poolt märgitud pakendi esiküljele soovituslikuks vanuseks alates 18. elukuust, kuid pakendi tagaküljel oli hoiatus „Alla 3-aastastele keelatud, kuna sisaldab pisidetaile“.