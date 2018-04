Eestis esineb sissetulekutest tulenevat ebavõrdsust tervishoiuteenuste kättesaadavuses, mille tõttu võib osa inimesi vajalikust ja õigeaegsest abist ilma jääda, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust „Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega Eesti Terviseuuringu 2014 andmetel“.

Uuringust selgus, et inimese sissetulek mõjutab oluliselt tema juurdepääsu tervishoiuteenustele ja ravimitele, seda nii inimeste endi hinnangul kui haigekassa andmetele tuginedes. Madalama sissetulekuga inimesed hindasid tervishoiuteenuseid vähem kättesaadavaks kui kõrgema sissetulekuga inimesed, kes omakorda leidsid, et abi jääb sageli kättesaamatuks pikkade ravijärjekordade tõttu. Maapiirkondades elavad inimesed tõid takistusena juurdepääsul tervishoiuteenustele välja ka transpordiprobleemid.

„Teenuste puhul, kus inimeste omaosalus puudub või on väike, nagu haiglaravi või erakorraline abi, sissetulekutega seotud ebavõrdsus puudub. Samas nende teenuste puhul, kus inimeste omaosalus on suur, tekib ebavõrdsus teenuse kasutamises,“ ütles Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk. „Eestis on selline teenus näiteks hambaravi, mis jääb suure omaosaluse tõttu paljudele inimestele kättesaamatuks. Inimeste jaoks vältimatult vajaliku abi puhul, nagu on ravimid eelkõige näiteks pensionäride jaoks, on aga ka risk sattuda vaesusesse.“