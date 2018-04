Tallinnas KSA Silmakeskuses lapsega silmakontrollis käinud ema esitas terviseametile kaebuse, kuna sai keskuse meedikutelt vaktsineerimisvastaseid nõuandeid. Terviseametis on KSA suhtes juba varasemast käimas riiklik järelevalvemenetlus.

Lapse ema (nimi toimetusele teada) rääkis ERRi uudisteportaalile, et käis märtsis koos oma kõnehäirega pojaga KSA Silmakeskuses, kus optometrist ühel hetkel tema käest uuris, kas last on vaktsineeritud ning kas ema on mõelnud, et äkki peitub poja kõnehäire põhjus just seal,

Lapsevanem pöördus terviseameti poole, sest tema hinnangul ei kuulu silmaarsti pädevusvaldkonda soovitused lapse kõne arengu kohta ning arsti antud soovitused on ebaeetilised ja propageerivad ebateadust.

Eesti Arstide Liidu peasekretär Katrin Rehemaa ütles, et KSA Silmakeskusega on kahjuks sarnaseid probleeme olnud ka varem.