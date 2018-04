Jalad võivad mõnikord krambitada nii noortel kui ka eakamatel ning sageli ei saa nende tõttu ka öösel sõba silmale. Mida annaks nende ärahoidmiseks teha?

“Kui krambid on üle terve keha, võib ilmselt tegu olla sellega, et elektrolüütide tasakaal organismis on rikutud. See tekitab elektrilist aktiivsust lihastes, mis väljenduvad krampidena,” räägib Põhja-Eesti regionaalhaigla jalaraviõde Tiina Mitt portaalis Kodus, et normaalselt lihas tõmbub kokku ja lõõgastub. Krambi puhul on selle lõtvumine häiritud ja lihas on pingul.

“Jalgades on krambid sagedased sellepärast, et jalad saavad päeva jooksul kõige suurema koormuse. See ongi põhiline põhjus. Ja kui öösel jalalihased ei suuda lõõgastuda, siis elektriline aktiivsus nendes suureneb ja võivad tekkida krambid.”

Jalaraviõde lisab, et muidugi on jalakrampide põhjuseid erinevaid, mitte ainult elektrolüütide tasakaalu häiretest, vaid ka lihtsalt lihaste ülekoormusest ja vedelikupuudusest, samuti veresoonte lupjumisest, veenilaienditest ja muudest haigustest.

Jalakrampidega hädas olevad inimesed arutavad ikka, kas need on jalgade vereringehäiretest või on jalanärvid läbi. “Need kõik on haigused ja sageli krampide põhjused,” nendib Tiina Mitt. “Kõige tavalisemad jalakrambid aga pole üldse seotud mõne haiguse, vaid hoopis näiteks magneesiumipuudusega, sest sööme palju rafineeritud toitu.”

