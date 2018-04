Lihasvalu põhjuseks peetakse intensiivse ja harjumuspäratu lihastöö käigus tekkinud mikrotraumasid ehk pisikesi lihasrebendeid. Ebatavaline või tavapärasest raskem treening lõhub rakustruktuure, mehaanilise surve käigus lihaskudedele tekivad neis mikrokahjustused. Kahjustused on seda suuremad ning valu tuntavam, mida vähem treenitud inimene on või mida harjumatum on harjutus, raskus või koormus.

Mikrotraumade tekkimises pole üldiselt midagi ohtlikku ja valu kaob tavaliselt 3–7 päeva möödudes. Abi peaks otsima siis, kui see jääb pärast nimetatud perioodi püsima. „Tänu” mikrokahjustustele lihased tegelikult kasvavad ja arenevadki. Lihashüpertroofia eeldus ongi ju see, et lihast mõjutatakse järjest suuremate raskustega. See loob pinnase lihaskasvuks, sest kasvavate koormuste talumiseks peab lihas hakkama suurenema. Siinkohal tuleb meeles pidada üht kulturismitreeningu põhitõde – selleks, et lihas kasvaks, on vaja parandada ka jõunäitajaid.

Treeninguga alustaja jaoks on asi lihtne, sest igasugune harjumuspäratu liigutus loob eeldused lihaskasvuks. Kuna organism pole koormusega harjunud, on algaja areng nii lihasmassi kasvu kui jõunäitajate osas oluliselt kiirem kui edasijõudnud harrastaja puhul.