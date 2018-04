Kaalulangetajatele soovitatakse tavapäraselt, et rohkem tuleb süüa värsket, liigselt töötlemata toitu ja köögivilju. Kuid on ka mõned toidud, mis aitavad kaalu langetamise protsessi kiirendada. * Hummus. Ajakirjas Journal of Nutrition & Food Sciences ilmunud uuringutulemuste kohaselt on hummust söövatel inimestel vööümbermõõt keskmiselt 8% väiksem võrreldes nendega, kes hummust ei söö, kirjutab Women´s Health. Hummus on nimelt äärmiselt kiudainete- ja valgurohkem, need ained aitavad aga kõhul täis püsida. * Šokolaad. Ajakirjas Nutrition ilmus uuring, mis näitas seost suurema šokolaaditarbimise ja väiksema kõhurasva hulga vahel. Teadlased seletavad seda sellega, et šokolaadis leiduvad antioksüdandid aitavad ainevahetust kiirendada.

* Kaerakliid on samuti äärmiselt kiudaineterohked ja aitavad kõhul täis püsida. Sestap pole imestada, et ajakirjas Appetite avaldatud uuringu tulemused väidavad, et kaerakliide söömine hommikul aitab söögiisu taltsutada.

* Tee. Ajakirjas Americal Journal of Clinical Nutrition ilmus mitmete uuringute metaanalüüs, mis tõi välja, et tees sisalduvad katehiinid ja kofeiin aitavad kaalulangust kiirendada. * Kuivatatud ploomid. Liverpooli ülikooli teadlased on leidnud, et need, kes söövad iga päev peotäie kuivatatud ploome, võtavad kaalust kiiremini alla. Võtmesõnaks on siin taas kiudained.