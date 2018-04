Haistmismeel oskab su tervise kohta rääkida palju rohkem, kui sa arvata oskad.

* Haistmise halvenemine ennustab varast surma. Tunned , et lõhnataju on aastate jooksul vähenenud? Kui see on muutunud peaaegu olematuks, on see kindel vihje, et sa pole hea tervise juures, kirjutab Health.

Chicago Ülikooli meditsiinikeskuses läbi viidud uuringu kohaselt on teatud lõhnu mitte tundes suurem risk surra viie aasta jooksul. 39% eakatest patsientidest, kes ei tundnud apelsini, roosi või piparmündilõhna, surid tõenäolisemalt, kui need 19%, kes lõhna veidi tundsid ning need 10% olid hea lõhnatajuga.

* Kehv lõhnataju võib olla märk Alzheimerist. Kui sa ei suuda lõhnu tunda, võib see olla Harvardi meditsiinikooli uuringu järgi märk varases staadiumis Alzheimeri tõvest. Põhjus arvatakse olevat selles, et kui haigus hävitab ajurakke, hävivad ka lõhnatajuks vajalikud rakud.

* Kummaliste lõhnade tundmine ennustab insulti. Kui kõik lõhnab kuidagi kummaliselt, võib olla see märk insuldist – need kuuluvad maitsmishallutsinatsioonide hulka. Igal juhul tasub sel puhul oma arstiga rääkida.

* Kujuteldavad lõhnad võivad eelneda migreenile. Lõhnahallutsinatsioonid võivad olla osa migreeni aurast, kuigi see on suhteliselt haruldane. Kõige levinumad lõhnad Montefiore peavalukeskuse andmete järgi on migreeniauras millegi põlemise või lagunemise lõhn.