Samal ajal, kui loodus ärkab ja tärkab ning päike käib kõrgemalt, võib panna meie naha ja juuste seisukorrale ebarahuldava hinde. Kõlab ehk ootamatult, aga just kevadeti on keha pika talve ja vitamiinivaeguse tõttu kõige kurnatum ning annab sellest märku kuiva ja kahvatu naha, rabedate juuste ja murduvate küüntega. Euroapteegi apteeker Irina Papkina annab nõu, kuidas keha kevadeks üles äratada ja särama panna.



Puhasta, niisuta, toida



Kõigi inimeste näonahk muutub talve jooksul kuivemaks, eriti karmilt mõjub talv juba loomu poolest kuivale nahale, mis hakkab punetama, ketendama ja pitsitama, justkui oleks jäänud numbri võrra väiksemaks. Ka rasune nahk võib olla pindmiselt kuiv ja anda sarnaseid signaale.



Olukorra parandamiseks tuleb nahka puhastada, niisutada ja toita, ühtegi neist kolmest ei tohi eirata. Puhastamisel võiks vältida vett, seepi ja alkoholisisaldusega tooteid, väga kuiva naha puhastamiseks võiks leida õli sisaldava näopuhastusvahendi.



Kevadel vajab nahk nii niisutamist kui toitmist, mis tähendab, et kreemipurke võiks olla vähemalt kaks – üks sügavalt niisutav, näiteks hüaluroonhappega geel ning teine toitev, näiteks kitsepiimaga kreem. Päikeseliste ilmadega tasub lisaks päevakreemile kasutada ka UV-faktoriga kreemi, et ennetada pigmendilaikude teket.



Koori surnud rakud maha



Kevade saabudes hakkavad vistrikud ja kuperoosa küll taanduma, aga sellele võib ka ise kaasa aidata. Vistrikke ei tohi pigistada ega alkoholiga kuivatada, pigem tuleks soetada apteegist spetsiaalne ravitaimede baasil kreem või mask, näiteks raudrohi ja saialill on teada-tuntud taimed vistrikega võitlemiseks. Kui on soovi lokaalselt ühte vistrikku ravida, võib sellele alkoholi asemel teepuuõli tupsutada. Kuperoosale võid määrida toitvat, just kuperoossele nahale mõeldud kreemi, samuti aitab selle puhul rahustav näomask



Kevadsuvel vajab näonahk ka sagedasemat koorimist, selleks tuleb kasutada õrna toimega koorijat. Suurte teradega, sealhulgas kodus kohvist, soolast või suhkrust valmistatud koorijad näonahale ei sobi. Küll võib suurte teradega koorida keha. Päevituse mahakoorimist pole põhjust karta, regulaarne koorimine aitab kaasa hea ja ühtlasema jume püsimisele.



Kui talvel on keha nahka vaid niisutatud, aga mitte toidetud, siis on kevadeks käsivarred ja jalasääred kuivad ja ketendavad. Enne suurt suve tuleks käsi ja jalgu veel niisutamise kõrval ka toita. Tasub teada, et enamik kehapiimu on niisutavad, väiksem osa toitvad. Kui nahk on väga kuiv, siis võiks mõneks ajaks loobuda duši all käies nii seebist kui dušigeelist ning asendada need õlisisaldusega toodetega.



Tugevda küüsi kaltsiumiga



Ka käelabad, küüned ja küüneümbrised näevad kevadel õnnetud välja. Käte kuiv nahk hakkab punetama ja kipitama, küüned murduvad. Kui käed on juba inetult triibulised, tuleks mõneks ajaks nende seebiga pesemisest loobuda, samuti ei tohiks kasutada alkoholisisaldusega desinfitseerijaid. Kiireks abiks on õlisisaldusega seep, kuuma vee vältimine ning korralik käte kuivatamine. Samuti võiks soetada hooldava kreemi, mis toidab nii käsi kui küünte ümbruse nahka. Küünte endi tugevdamiseks tuleks vaadata vitamiinide ja mineraalide leti poole. Hapraid küüsi aitavad tugevdada kaltsium, tsink, biotiin ja räni.



Lisaks küüntele muutuvad talve jooksul hapraks ja murduvaks ka juuksed, talv kaotab ka juuksevärvi erksust. Nii juuste kui naha huvides on võtta iga päev kalamaksaõli, viimane soodustab ka erinevate vitamiinide ja mineraalide imendumist organismis. Juukseid tugevdavad B-rühma vitamiinid nende hulgast eriti biotiin ehk B7-vitamiin, räni, tsink ja magneesium. Apteegis on saadaval mitmeid kompleksseid tooteid, mis on mõeldud spetsiaalselt küünte ja juuste seisundi parandamiseks.



Nii nagu toidame nahka, vajavad toitu ka juuksed, seega on juuksejuuri toitvad šampoonid ja palsamid omal kohal. Kuna lisaained väsitavad juukseid ja muudavad need raskeks, siis tasub kontrollida, et juuksehooldustooteid ei sisalda parabeene, keemilisi vahuaineid ega säilitusaineid. Üldiselt kehtib reegel, et sama sarja toodete toime on tõhusam kui erinevate lahenduste miksimine.