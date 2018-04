Oomega-3 on tuntud oma positiivse toime poolest südame- ja veresoonkonnale, liigestele, immuunsusele, aju funktsioneerimisele, mälule ning naha ja juuste kvaliteedile. Põhimõtteliselt on see midagi sellist, mida peaks igaüks hea elukvaliteedi jaoks tarbima. Asja kehvem pool on aga, et seda saab kalamaksaõlist ning see viimane ei meeldi mulle kohe üldse mitte.

Ecoshi e-poe valikus leidub Oomega-3 apelsinimaitseline süvavee kalade õli. Kas see suudab peletada minu lapsepõlvetrauma kalade söömise ja kalamaksaõli vastu?

Proovisin esimest lusikatäit üsna ettevaatlikult. Kipub see ju nii olema, et see, mis on tervislik ja kasulik, pole kuigi maitsev. Kuna ma olin nii negatiivselt meelestatud, oli sellevõrra positiivne üllatus veel suurem. Jah, see polnud vahukooretort – aga siiski piisavalt hea maitsega, et võin seda tarbida ka edaspidigi. Maitse on võrdlemisi neutraalne ja apelsinimaitse pole liiga tehislik.

Päevane soovitatud kogus on üks supilusikatäis ning sellises tempos ma ka õli tarbisin. Aeg-ajalt võtsin seda juhuslikult enne hommikusööki ning mulle meeldis väga, et see ei pannud kõhus keerama. Paraku mõned vitamiinid seda teevad.

Kuidas aga Ecoshi Oomega-3 võtmine mu elu mõjutas? Esimene erinevus varasemaga oli see, et mu käed ei kuivanud enam. Minu igipõline probleem on olnud see, et pean mitu korda päevas käsi kreemitama, sest need muutuvad ebameeldivaks ja karedaks. Eelmine kreemipotsik sai tühjaks ja kui oleksin jooksnud juba samal päeval uut ostma, siis nüüd ei tundnud selleks mingit vajadust. Kokku ei kreemitanud ma käsi umbes kolm päeva.

Samuti tundsin, et mu immuunsus on tugevam. Varem kippus ikka nii olema, et kui keegi tööl pikemaks ajaks akna lahti jättis, siis olin kohe haige. Ei pruukinud kohe voodisse aheldatud olla, aga nina tilkus ja kurk oli valus. Nüüd panin tähele, et kahtlaselt kaua (naljaga pooleks öeldult) olen olnud terve. Loodan, et see jääb niimoodi.

Tegelikult oli ka üleüldiselt energiat rohkem kui enne. Eks sellel on oma osa algavast kevadest tuleneval rõõmul ja loomulikult ka sellele, et Oomega-3 tarbin.

Jään põnevusega ootama, mida head Oomega 3 veel mu kehaga teeb.

Mis on Oomega-3?

Oomega-3 on üks erilisemaid polüküllastamata ja vajalikumaid rasvu, mida keha ise ei saa toota ja mis tuleb saada koos toiduga. Meie keha koosneb umbes kolmest miljardist rakust, mis kõik vajavad normaalseks toimimiseks tasakaalustatud rasvhappeid. Kõige enam vajab kvaliteetseid rasvhappeid ehk rasvu meie aju ja rakukestad. Oomega-3 ja Oomega-6 rasvhapped on iga meie rakumembraami koostisosaks ning mille suhe peaks kehas olema ideealkujul 1:1, aktsepteeritavaks maksimaalseks tasemeks peetakse veel 5:1-suhet Oomega 6 kasuks.

Ecoshi apelsinimaitseline Oomega-3 toode on valimistatud kõrgekvaliteedilisest kalaõlist, mis on eriti rikas Oomega-3 rasvahapete EPA ja DHA poolest. Õli on toodetud hoolikalt valitud lühikese elueaga süvaveekaladest nagu sardiinid, anšoovised ja makrellid, mis on puhtaimad Oomega-3 allikad meres. Õli omakorda puhastatakse, kontsentreeritakse, deodoriseeritakse ja stabiliseeritakse edasiarendatud kõrgtehnoloogiate abil, mis teeb sellest ühe kõige stabiilseima ja puhtaima Oomega-3 õli turul.

Vaata täpsemalt SIIT!