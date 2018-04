Et tšillipipra õlil on võimas põletikuvastane toime, on see ka üks tõhusamaid ravimeid liigesevalu vastu.

Sestap saab sellega leevendada radikuliidist, lihastepõletikust, neuralgiast, reumast ja liigesevalust tekkinud valulikke probleeme, kirjutab Healthy Life Tricks. Lisaks laiendab tšillipipra õli kapillaare, parandades nii naha pindmises osas vereringet, see parandab ainevahetust ning toimib nahka taastavalt.

Õli valmistamiseks vajad sa 10 tšillipipra kauna, 2 tassi extra virgin oliivõli ning üheliitrist klaaspurki.