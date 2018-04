* Jalgrattaga sõitmine vähendab südamehaiguste riski. Inglismaa teadlased leidsid, et neil, kes sõitsid nädalas rattaga vähemalt 30 kilomeetrit, vähenes risk haigestuda südame-veresoonkonna tõbedesse poole võrra.

* Jalgrattaga sõitmine aitab vormis püsida. Üks hiljutine uuring leidis, et naised, kes sõitsid nädalas vähemalt neli tundi jalgrattaga, püsisid järgmise 16 aasta jooksul suurema tõenäosusega vormis võrreldes nendega, kes jalgrattaga ei sõitnud, kirjutab Women's Health. Jalgrattasõit aitab päris kindlasti pikas plaanis kehakaalu nii langetada kui hoida.

Viimane aeg on jalgratas keldrist välja lükata, sellelt tolm pühkida ja sõitma minna. Tervisele on sellest päris palju kasu. Viis olulist põhjust olgu välja toodud siin.

* Jalgrattaga sõitmine teeb tuju heaks. Portland State'i ülikooli teadlaste korraldatud uuring kinnitas, et rattaga tööle sõitvatel inimestel on parem tuju kui neil, kes käivad tööl auto või ühistranspordiga.

* Jalgrattaga sõitmine vähendab rinnavähi riski. Teadlased on leidnud ka, et päevas 30 minutit või rohkem liikunud naistel oli madalam rinnavähirisk võrreldes nendega, kes päeval liikusid vähem. Jalgrattaga sõitmisega samavõrdne on ka jalgsi käimine.