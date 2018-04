Kas televiisori vaatamine liiga lähedalt rikub nägemise?

"Televiisori lähedalt vaatamine ei tekita silmadele jäädavaid kahjustusi," kinnitab Ida-Tallinna keskhaigla silmaarst Veiko Reigo.

Tema sõnul peavad lähedale vaatamisel silma lihased tegema fokusseerimiseks tööd ning pikaaegne lähedale vaatamine hoopis väsitab silmi.

Sageli tahavad lapsed televiisorile lähemale istuda, kuid enamasti on see harjumus Reigo kinnitusel mööduv. Kui aga telekale istutakse lähedale seepärast, et kaugelt paistab pilt udusena, siis on tegemist lühinägelikkusega, mis nõuab kaugele vaatamiseks prille.