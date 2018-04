Väga paljudel on hommikune kohvi oluline hommikurutiin ning ärkamiseks möödapääsmatu. Kuid tühja kõhu peale joodud kohvi võib olla tervisele palju kahjulikum, kui sa eales arvata oskad.

Kofeiin aitab küll hommikul lisaks meelte äratamisele ka seedesüsteemi ergutada, kuid see ergutab seedesüsteemi ka maohapet tootma ning tühja kõhu peale võib see põhjustada seedehäireid või kõrvetisi, hoiatab Expressen. Lloydsi farmatseut Nitin Makadia nendib, et ka kofeiinivaba kohvi stimuleerib maohappe tootmist.

Ka hoiatavad eksperdid, et tühja kõhu peale kohvi joomine võivad kaasa tuua dehüdratsiooni sümptomid. See võib tõsta pulssi ja vererõhku, põhjustada meeleolumuutusi ning keskendumisraskusi.

Seepärast soovitavad terviseeksperdid juua kohvi pärast tahke toidu söömist. Kui see ei ole võimalik, lisage vähemalt kohvile piima.