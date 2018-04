Õiged vahepalad annavad väärtuslikku energiat ja toitaineid, mis aitavad keskenduda ning igapäeva toimingutega paremini hakkama saada. Aju tööks on stabiilne veresuhkru tase väga oluline. Näiteks on väga head ajutööd turgutavad vahepalad seemned ning pähklid.

Toitumisteadlased soovitavad päevas süüa kolm põhitoidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök. Kiire elutempo juures tuleb jätta koht ka vahepaladele. Soovituslik on süüa iga 3-4 tunni tagant, nii on lihtne tagada hea stabiilne veresuhkru tase.

Kui on soov kaalust alla võtta, on tervislikum süüa sageli ja väiksemate portsjonite kaupa. Tähtis on hoiduda suhkrurikastest vahepaladest ja jälgida, et vahepalad oleksid valitud tasakaalustatult, kuna see tagab stabiilsema veresuhkru taseme. Kindlasti tuleb vältida ’’nõiaringi’’ sattumist, kus on lihtne hakata näksima ning haarata vale vahepala järele.

Head variandid vahepaladeks Katri Merisalu soovitusel on: