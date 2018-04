Suhkrut peetakse üheks peamiseks ülekaalulisuse põhjuseks. Et puuviljadki on suhkrurikkad, ei soovitata neid sageli kaalulangetajatele. Kuid tegelikult ei ole asi nii hull - siin on välja toodud viis põhjust, miks tasub puuvilju süüa ka siis, kui ülekilod kimbutavad.

* Need, kes söövad puuvilju, kaaluvad enamasti vähem. Kuigi puuviljad on suhkrurikkad, kaaluvad puuviljalembesed inimesed vähem, kirjutab Fox News. Seda ei osata seletada, kuigi üks pühjus võib olla puuviljade kõrges kiudainesisalduses.

* Puuviljades on rohkelt vett ja kiudaineid. Nagu juba mainitud, on puuviljades rohkelt kiudaineid ja vett. See aga tähendab, et suhkur on neis tsipa lahjem võrreldes teiste magusate toitudega.