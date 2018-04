Mee tarvitamist peetakse tervislikuks, sealhulgas olevat sellel ka allergia- ja astmavastane toime. Paraku võib mesi ise vahel allergianähte põhjustada.

Traditsiooniliselt on meest otsitud abi mitmesuguste terviseprobleemide, sealhulgas allergia, astma ja erinevate löövete vastu. Tõestust on leidnud vaid selle köha leevendav toime.

Kuid mesi võib põhjustada ka allergiat. Meeallergiat ei esine tihti, kõige sagedamini on seda leitud õietolmuallergikutel, veidi harvem kaasneb see mesilasmürgiallergiaga. Sagedamini esineb meeallergiat neil, kes on allergilised korvõieliste hulka kuuluva puju suhtes.