"Spermauuringuid olen ma teinud aastast 1951, juba siis oli kehvi proove," ütleb Pia-Astrid Ott, kes praegu on keskendunud doonorisperma kvaliteedi hindamisele. Proua Ott näeb oma silmaga, et sajast proovist on normaalseid... "Kõva kolm!"

Proua Pia-Astrid Ott (7. detsembril saab 81) räägib, kuidas pool aastat tagasi tuli tema jutule kena noor paar, et uurida, millised on mehe sperma näitajad.

Mitu päeva viimasest vahekorrast möödas on? – Kaks! – Teate, see ei ole meie kapriis, rahvusvaheline nõue on, et enne proovi andmist oleks möödas neli-viis päeva, tulge järgmine nädal uuesti...

"See naine ütles (naine on selles küsimuses alati veduštši, nagu konvoiga tuleb see mees siia): pole aega, laupäeval on pulmad!"

Proua Ott vaatab sügavalt silma.

"Ma võtsin sperma ära ja ütlesin, et tulge mõningase aja pärast tagasi, ma kommenteerin teile. Tête-à-tête on parem rääkida kui telefoni teel seletada...

Ja see sperma oli kohutavalt kehv! Mis ma naisele ütlen? Laupäeval on pulmad!"

Proua Otti hääl on vaevukuuldav.

"Naine helistab ette – kas te olete jõudnud vaadata? Ma ütlesin: jah!"

Tuli noorpaar kohale.

"Mees istus siin nagu õnnetusehunnik, mul jäi mulje, et see oli mehele üldse viimane šanss antud – siia tulla..."

Proua Ott siis seletas, et asi ei ole lootusetu, tuleb minna meestearsti juurde, selgitada, mis viga ja siis võib-olla sobib mõni kunstliku viljastamise meetoditest.

Naine ikka küsis, aga kas loomulikul teel ei saa.

"Ma ütlesin: šansid on küll väga vähesed! Ja siis nad

läksid ära ja ma ei tea, kas pulmad toimusid või ei."

Mehed peaksid tulema ja ise huvi tundma, milline on nende sperma kvaliteet, muretseb proua Ott. Ja toob positiivse näite.

"Paar kuud tagasi tuli üks noormees end siia kontrollima – tema hakkab naist võtma ja tema tahab teada, kuidas on tema viljakusega lood."

Proua Otti silmad lähevad särama.

"Temal oli suurepärane sperma! Istus siin ja... Tal oli nii hea meel!"

Proua Ott on spermaproove uurinud 56 aastat.

Mis poole sajandi jooksul eesti mehe spermaga on juhtunud?

"Kõik näitajad on halvemaks läinud! Ega see ole ainult Eesti häda. See on kogu maailmas niimoodi: sperma kogus on väiksem, kontsentratsioon madalam, defektsus suurem..."

Häda põhjused on mitmekesised: üldine keskkonna saastatus, stress, üldorganismi haigused, põletikud, sealhulgas ka genitaalsfääri põletikud.

"Ja üks väga suuri põhjuseid on seal ka veresoonte laiendid – laienevad veresooned pressivad sperma tekituskoele ja see produtseerib ebakvaliteetseid spermatosoide. Seda uurivad meestearstid hoolega.

Ega see tähenda, et viletsamad lapsi ei saa, aga šansid on väiksemad."

30 aastat töötas proua Ott Tartu linna naha- ja suguhaiguste dispanseri laborijuhatajana. Praegu uurib ta Elite erakliinikus doonoriteks pürgivate meeste sperma kvaliteeti.

"Minu funktsioon on esmane klassifitseerimine, millised need mehed on."

Tegelikult on tema ülesanne tähtsam, kui vaid mikroskoobi taga oma silmaga veenduda, et vähemalt iga viies spermatosoid proovis sibab ühtlase reipusega üle vaatevälja.

Proua Otti naiselik maitse on üks kriteeriumidest otsustamisel, kas mees kõlbab spermadoonoriks või ei.

"Ma ei saa inetuid ja labaseid mehi ära saata!" ütleb kõigi doonorispermaga viljastatud laste meditsiiniline vanaema. "Õnneks – nendel on kehv sperma!"

Teinekord juhtub aga probleeme ka kõigiti paslike doonorikandidaatidega.

"Paljud noormehed lihtsalt kasutavad kurjasti võimalust lasta ennast uurida ilma rahata. Minu meelest see ei ole eriti aus," ohkab proua Ott. Ja räägib loo ühest 19aastasest: "Väga kena noormees, kellest jäi mulje kui aususe ja headuse kehastusest."

Proovid oli suurepärased, noormehel jäi üle vaid sõlmida leping ja asuda annetama.

"Ta andis oma telefoni, millele ma olen helistanud kolm kuud! Peaaegu iga päev. Ja kuidas on see võimalik, et tuleb alati vastus: mobiiltelefon, millele te helistate, ei ole sisse lülitatud. Või inglise keeles: switched off!"