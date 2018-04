Eesti on üks viimastest Euroopa riikidest, kus veritsushaigustega tegelevad tervishoiuasutused ei ole EAHADi (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) poolt sertifitseeritud. Nüüd on tekkinud lootus, et Eesti esimene kõrgetasemeline hemofiilia ravikeskus tekib Tartusse.



Juba aastaid võitleb Eesti hemofiiliaühing sertifitseeritud keskuste loomise nimel, kust haiged saaksid Euroopa standarditele vastavat mitmekülgset abi. Eestis elab ligi 250 erinevaid veritsushaigusi põdevat inimest, kes kõik vajavad oma raviprotsessis ja elukvaliteedi parandamisel mitte ainult hematoloogide, vaid mitmete teiste erialade töötajate abi. Ja just sellist abi suudavad pakkuda sertifitseeritud multidisiplinaarsed keskused.

Tartu Ülikooli kliinikum esitas esimesena taotluse



Keskuse loomist on Eestis sotsiaalministeeriumi tasemel arutatud juba üle kolme aasta. Eesti olukorraga on tutvumas käinud kõrgetasemeline rahvusvaheline delegatsioon maailma hemofiilia föderatsioonist, mis kinnitas, et Eestis on olemas kõik eeldused veritsusus-haiguste kompetentsikeskuste loomiseks, millede omavaheline hea koostöö tagab patsiendile võimaliku parima abi.



Eesti hemofiiliaühingu juhi Killu Kaare sõnul on lõpuks tunneli lõpus paistmas valgus, sest on tärganud lootus veritsushaiguste ravikeskuse osas, mis vastaks Euroopa Liidu standarditele.

Tartu ülikooli kliinikum (TÜK) on esitanud esimesena Eestis taotluse EAHADile (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) ravikeskuse sertifitseerimiseks, mis kinnitab, et kõik teenused vastavad kehtestatud nõuetele ning loob patsiendile kindlustunde, et saadav tervishoiuteenus on kvaliteetne ning tervishoiuasutuses on olemas valmisolek abi osutada mistahes ajal.



Hetkel on taotlus läbivaatamisel ja positiivse vastuse korral saab TÜKist esimene haigla, mis saab tunnustuse, et ta vastab ravikeskustele esitatavatele Euroopa nõuetele. Siit edasi on juba võimalik areneda üle-eestiliseks kompetentsikeskuseks. Sellise sammu astumine Tartu ülikooli kliinikumi poolt näitab kliinikumi meeskonna tõsist tahet olukorda muuta ning leida parimaid viise patsientide elukvaliteedi tõstmiseks. Samuti eeldab see suurt koostööd teiste Euroopa keskustega nii ravis kui ka teadustöös. Kõik kolm Eestis veritsushaigustega tegelevat tervishoiuasutust – Tartu ülikooli kliinikum, Tallinna lastehaigla ning Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) on omapoolselt avaldanud valmisolekut igakülgseks koostööks.



Taotluse protsess on olnud pikk ja keeruline ning sertifitseerimiseni on viinud TÜKi töötajate ning dr Edward Laane pühendunud töö WFH Tallinn-Helsinki Twinning programmis, kuhu haarati ka Tartu keskus. Lõpliku tõuke andis Euroopa hemofiiliakonsortsiumi meditsiinialase nõustamiskomitee ja kauaaegse Oxfordi ülikooli hemofiiliakeskuse juhi

prof. Paul Giangrande visiit Eestisse eelmise aasta augustis, mil kohtuti nii TÜKi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhtkonna kui ka PERHi meditsiiniliste teenistuste direktori Ivi Normetiga.