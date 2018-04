„Tallinnas on hetkel kolm statsionaarset kahjude vähendamise keskust, kus pakutakse nõustamist, sotsiaalabi, toimub süstlavahetus ja jagatakse ning õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon. Sellised keskused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning on tihti esimeseks kohas, kus sõltuvusprobleemiga inimesega kontakt saavutatakse ja ravile minema motiveeritakse. Lisaks korjavad töötajad regulaarselt piirkonnas maast süstlaid,“ ütles Kurbatova. „Vaid siis, kui suudame ühiskonnas narkomaaniat näha haigusena ja tarvitajaid inimestena, kes vajavad abi ja keda saab aidata, on ennetus- ja raviprogrammid tõeliselt efektiivsed ning inimelude kadu väiksem.“

Tervise Arengu Instituudi (TAI) nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova sõnul näitab kevadel lume alt välja sulanud süstalde suur hulk seda, et vajadus narkootikume süstivatele inimestele ja nende lähedastele mõeldud kahjude vähendamise teenuste järele on jätkuvalt suur.

Eestis elab hinnanguliselt kuni 9000 narkootikume süstivat inimest, neist enamik Harjumaal ja Ida-Virumaal. Narkootikumide tarvitamine on aga aina levinum ka laste seas – vähemalt korra elus on mingisugust narkootikumi proovinud 38 protsenti 15-16 aastastest õpilastest.

Kokku on Eestis eri piirkondades 34 kahjude vähendamise teenuse osutamise kohta, millest 14 on statsionaarsed keskused ja 20 väljatööl põhinevad. Tallinnas on keskused aadressidel Lastekodu 6, Sitsi 28 ja Magasini 32, Maardu keskus asub aadressil Kallasmaa 12. Tänavu avab TAI uue keskuse Lasnamäel Plasti tänaval, samuti käivitab teenuse kahe mobiilse süstlavahetusbussiga.

Rahvusvahelised uuringud toovad välja (99 linnas läbiviidud analüüs), et linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 protsendi võrra aastas. Samas linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see 8 protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähendamise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes kahjude vähendamise keskusi ei kasuta. Seega aitavad need keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.