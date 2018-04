Ta lisab, et peamine põhjus, miks elektriline hambahari suudab niivõrd põhjalikku tööd teha, seisneb eelkõige harja disainis. „Väikese nurga all olev harja vars koos harjaste osaga pääsevad suus ligi kohtadele, mis tavalise harjaga kättesaamatuks jäävad – näiteks tagumiste hammaste piirkond.“

„Elektriline hambahari teeb umbes kahe pesemisminuti jooksul 31 000 harjatõmmet, mille käigus eemaldub kuni seitse korda rohkem hambakattu. Ise hambaid nühkides me sellise tulemuseni jõuda ei suuda,“ selgitab Unimed ühendatud kliinikute profülaktikaõde Birgit Millert.

Elektriline hambahari ei ole tavalise hambaharjaga võrreldes lihtsalt uhkem moevidin või põnevama tehnoloogilise lahendusega puhastusvahend. Tegu on täiesti asendamatu abivahendiga, mis suudab hambaid puhastada mitu korda paremini ja efektiivsemalt.

Lisaks on positiivne see, et suur osa inimestest kasutab elektrilise harjaga pestes vähem jõudu – harjaste suuremast liikumissagedusest tulenevalt saavutatakse puhtusetunne kiiremini. Enamikul elektrilistest harjadest on ka süsteem, mis annab kasutajale märku, kui harjamissurve liiga tugevaks läheb. Birgit Millert hoiatab, et üleliia intensiivset survet nii hammastele kui ka igemetele tasub aga igal juhul vältida. „See võib kaasa tuua igemete taandumise ja hambakaelte paljastumise.“

Edasiarenenud tehnoloogiaga elektriliste harjade puhul saab kasutada mitmesuguseid režiime, mis vastavad hästi inimese vajadustele. Näiteks on olemas erinevad programmid kohvi- või teeplekkide eemaldamiseks, põhjalikuks puhastuseks, igemete massaažiks või tundlike hammaste pesuks.

Kuidas valida sobiv elektriline hambahari?

* Soovitan patsientidele dünaamilise liikumise tehnoloogial põhinevaid harju. Need sobivad üldiselt kõikidele inimestele, puhastavad hambad nii nagu peab ega riku samal ajal igemeid. Ühtlasi ei pea igal pereliikmel olema oma individuaalne elektriline hari. Piisab lihtsalt sellest, kui igal inimesel on just tema vajadustele sobiv ja märgistatud harjaotsik.

* Alati on mõistlik valida kõige pehmemate harjastega ehk soft ja pigem väiksemat sorti hari. Nii on kindel, et hambad saavad puhtaks, kuid samas jäävad igemed kahjustamata.

* Harja valikul tasub mõelda, kas eelistatakse rohkem eri pesurežiimide paljusust või tugevuse reguleerimise võimalust.

* Laste seas on väga populaarsed rõõmsates värvides ja mobiilirakendusega ühilduvad harjad. Rakendus aitab õppida õigeid harjamistehnikaid ning muudab hammaste pesemise mänguliseks tegevuseks, mistõttu suudab laps hambapesule pühendada rohkem aega.

Hammaste pesust alati ei piisa

Pärast pesu võivad hambad tunduda küll puhtad, kuid tegelikult jääb sageli märkamata, et toidujääkide ja seega ka bakterite kogunemine toimub hoopis hammaste vahel. „Hambavahede niidiga puhastamise vajalikkusest räägib arst ilmselt igal visiidil, aga üldiselt on see inimeste jaoks pigem tülikas lisakohustus, mida sageli ei tehtagi. See loob soodsa pinnase hammaste vaheliste aukude ja igemehaiguste tekkeks,“ täiendab Unimedi profülaktikaõde.

Seetõttu soovitab Millert kasutada spetsiaalset nn survepesurit, mis aitab hammaste vahele jäänud toiduosakesed veesurve abil välja saada ja millel on mugav funktsioon, et reguleerida veesurvet vastavalt soovile. „Enamasti on pesuril kaasas ka piisava suurusega veeanum, millest jätkub kogu suu puhastamiseks ja mida ei pea vahepeal täitma. Survepesuri kasutamiseks piisab tavalisest soojast veest.“