Kevad on hea aeg, millal teha oma ravimikapis või -sahtlis inventuuri ja vaadata, kas sinna on jäänud mõned ravimid seisma või on ehk aegunud. Benu apteegi proviisor Virge Sokk selgitab, millist ohtu kehtivusaja ületanud ravimid kujutavad ja kuidas tuleks nendega korrektselt toimida.

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et ravimitel on samuti aegumistähtaeg.

Ravimite pakendil on märge „kehtib kuni“ ja kuupäev. Kui kirjutatud on ainult kuu ja aastaarv, siis ravim on kasutamiskõlblik vastava kuu viimase päevani. See tähendab, et selle kuupäevani garanteerib tootja ravimi vastavuse nõuetele ja tegemist on viimase kuupäevaga, millal on ravimit kindlasti veel ohutu kasutada.