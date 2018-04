Levinud arvamuse kohaselt peaks hilisõhtusest söömisest loobuma, kuid tegelikkuses võib ka õhtuti süüa ilma kaalus juurde võtmata, kui päevane kalorivajadus on ületamata.

Toitumisspetsialistid Stephanie Clarke ja Willow Jaroshit nendivad portaalis Shape, et sellele küsimusele ei saa üheti vastata. Kõik sõltub inimese isiklikest harjumustest ja tervise-eesmärkidest.

Õhtusöök oli paari tunni eest, kuid enne magamaminekut on kõht piinavalt tühi? Igaüks teab, et hea vormi nimel oleks mõistlik ilma hilisõhtul söömata teki alla kobida, kuid korisev kõht nõuab oma. Mida siis teha?

See aga ei tähenda muidugi, et võiksid õhtul mõõdutundetult küpsiseid õgida. Õhtuti eelista pigem toite, mis ei põhjustaks seedimisprobleeme ja ei raskendaks ainevahetust, muidu on uni häirtud. Samas võib unehäireid põhjustada ka liiga tühi kõht. Ning seepärast tuleb iseenda jaoks püüda leida kuldne kesktee.