Viieaastane Cassandra põeb üliharuldast nahahaigust nimega bulloosne epidermolüüs, mis esineb ühel lapsel miljonist. Et tema nahahoolduseks ja ka ravireisideks välismaale kulub hulk raha, toimub 19. aprillil kell 19 Eesti Rahva Muuseumi silla-alal Tartu Tamme lionsklubi eestvedamisel kontsert, mille tulu läheb Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile just Cassandra ravi toetamiseks.

Heategevuskontserdil esinevad Eesti väärisluule viisistaja progerokkansambel Põhja Konn, kus laulab ja mängib klahvpille näosaate võitja Valter Soosalu ning Tartu Üliõpilassegakoor Küllike Joosingu juhendamisel.

Kontsert toimub gala formaadis, kus publik saab istuda sõpruskondadena laudade ümber, millel on suupisted ja mineraalvesi. Kõrval on avatud ka kohvik, kus saab vajadusel osta muudki. Pileti täishind on 14 eurot. Õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 10 eurot. Piletid on müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal. Kontserdi patroon on president Arnold Rüütel.