Ta tuletas meelde, et narkootikumide tõttu sureb igal aastal rohkem inimesi kui liiklus- ja tuleõnnetustes kokku, samal ajal, kui HIV-epideemia on ammu narkootikumide tarvitajate ringist välja murdnud ning levib nende seas, kel pole narkootikumidega mingit kokkupuudet.

„Kummalgi juhul ei räägi me üksnes elu hammasrataste vahele jäänutest – kuigi nii kiputakse arvama –, vaid need epideemiad mõjutavad tavalisi inimesi ja perekondi. Meil tuleb oma rahva tervise kaitseks astuda jõulisi samme,“ selgitas minister rahastuse suurendamise vajadust.

„Hiljuti vastu võetud HIV tegevuskavaga aastani 2025 oleme eesmärgiks seadnud uute HIV juhtude arvu vähendamise võrreldes praegusega enam kui kaks korda. See on ambitsioonikas, kuid teostatav. Peame keskenduma ennetusele ja ravile ning ühiskonnana mõistma, et HIV ei ole mõne kitsa riskirühma probleem, vaid tõsine väljakutse kogu ühiskonna jaoks. Selleks panustamegi järgnevatel aastatel täiendavalt nii ennetusse kui HIV-i testimise ja ravi võimaluste laiendamiseks,“ lisas Ossinovski.

Viimasel kolmel aastal on riik oluliselt suurendanud nii HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenuste, HIVi ennetuse kui ka ravimite rahastamist. 2016. aastal eraldati HIVi ja narkomaania leviku ohjamisele suunatud teenustele täiendavalt 600 000 eurot ning 2017. aasta aprillis suurendati HIVi ennetuse rahastamist veel 500 000 euro võrra. Lisarahaga on laiendatud HIV-positiivsetele ja narkootikumide tarvitajatele suunatud ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust: alustatud on integreeritud ARV ja opioidsõltuvuse asendusravi pakkumist, laiendatud statsionaarse sõltuvusravi võimalusi, samuti on parandatud HIV-positiivsetele suunatud juhtumikorraldusteenuse kättesaadavust. Eelmisel aastal suurendati HIV/AIDSi ravimite eelarvet 10 miljonilt eurolt 15 miljoni euroni, mis tagab, et ükski nakatunu ei jääks vajalike ravimiteta.